【即市分析】萬科配股還債　內房抽水潮開始？

東方產經專欄作者股博士：萬科企業(02202)計劃配售約2.63億股新H股，配售價每股H股29.68元，較昨日(27日)收市價31.25元折讓5.02%，該股今早對此消息反應不大，即市更曾升7.5%高見33.6元，現則升1.4%報31.7元。



集團前公布去年度業績，全年收入升25.17%至2,970.8億元人民幣，期內多賺20.39%至337.7億元人民幣，派末期息1.07元人民幣，派息比率34.97%，市場普遍認為其盈利表現符合預期。



截至去年底止，集團淨負債率為30.9%。事實上，內房股負債率偏高已不是新聞，今次萬科趁市況好轉抽水亦無可厚非，集團今次配售所得款項淨額預計約77.8億元擬用作償還其境外債務性融資，並承諾不會用於住宅開發，相信此舉有助改善並資產負債表，因此市場頗為受落。



該股自去年10月底開始由21.5元低位展開反彈浪，以今早高位33.6元計，期內最多累升56%，現時其100日線已升穿250日線現黃金交叉，技術走勢向好，若短期能守穩於30元樓上，後市仍有機會向36.4元的52周高位進發。但值得留意的是，今次萬科配發新股償債是否為內房抽水潮掀開序幕？板塊氣氛若因此而逆轉，持貨者宜睇位落車為妙。

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