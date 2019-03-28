m18講場：過去5年港初創企業數目增近1.5倍

香港貿易發展局舉辦第二屆初創企業培育計劃「創業快綫」，協助初創建立人脈、拓展市場和增加品牌宣傳機會。團結香港基金為計劃的合作夥伴。



貿發局副總裁葉澤恩稱，過去5年，香港初創企業的數字增加146%至2,625家，並有約9,500人在初創企業工作。初創企業是經濟發展的強力引擎，該局會繼續推動初創發展，幫助初創開拓海外市場，助他們踏上擴展業務的高速列車。



第二屆「創業快綫」的截止報名日期4月8日，所有成立5年內、核心業務設於香港，集資額低於1,000萬美元(約7,800萬港元)的初創企業均可報名參加。



計劃主要活動包括培訓工作坊、與成功企業家會面、考察粵港澳大灣區及亞洲城市、參加在香港展覽會及海外推廣活動等；而上屆入選初創公司參與大灣區商機考察團，參觀大疆和騰訊控股(00700)總部。



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