寶寶樹：正就二胎市場　與第三方商討發展

內地母嬰平台寶寶樹(01761)公布上市後首份業績，去年收入按年增4.17%至7.60億元人民幣(下同)，但其中電商佔1.35億元，按年跌58.31%。



集團創辦人、主席兼行政總裁王懷南解釋，電商業務以前是自營，但自去年6月起與內地電商龍頭合作，營運模式改變，現時按比例收取費用，改變過程中亦需要清理存貨，雙方正努力磨合。



他強調，集團是平台公司，正專注發展平台，包括內容、分配用戶、把第三方資訊引流至用戶，以全面滿足客戶不同需求，從而增強集團的變現能力。



去年平均每月活躍用戶(MAU)增至1.44億，其中61.5%來自移動端。移動端的增長空間大，加上現時每名用戶在平台上逗留的平均時間為15分鐘，他認為未來有至少2倍的增長空間。



對於內地二胎政策，公司高級商業副總裁魏小巍認為，政策利好公司業務，且二胎市場潛在發展機遇龐大，集團正與第三方商討有關發展。



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