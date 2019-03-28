m18講場︰新股首掛送「病毒」　鳥小方勁Q

周四有兩隻新股首掛，分別是本港第7間未有盈利生物科技股份康希諾生物(06185)及中國線上教育提供商新東方在綫(01797)。但見香港交易所(00388)行政總裁李小加出席埋新東方在綫嘅祝酒儀式！咦，點解小加在康希諾生物就無咗影嘅？



原來小加只係預咗現身影相，但因為環節有少少超時，小加到場嘅時候咁啱新東方在綫嘅祝酒儀式進行緊，所以上埋台祝酒，唔存在偏心嘅問題。



得意的是，康希諾送咗個「病毒」畀港交所做紀念品！皆因康希諾研發的重組伊波拉病毒疫苗讓公司一戰成名，這個「伊波拉病毒模型」代表公司發展的里程碑。



新東方在綫都唔輸蝕，送的是公司吉祥物「鳥小方」，正面睇無咩特別，普通一幅畫，但側少少睇，就有「真．立體」效果。鳥小方衝出鳥巢，意味住成長、振翅高飛，也祝港交所一飛沖天！



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