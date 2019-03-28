【專家樓評】林浩文：給大灣區置業人士的建議

不少人都關心大灣區的發展，中央政府也提到未來大灣區的發展方向，無論在基建、城市發展上，有很多大灣區的融合措施，方便香港市民到內地讀書或工作。



說起大灣區，大家最留意就是大灣區的樓市，大灣區內比較成熟的城市，包括了香港、深圳、廣州、澳門，其實還有一些二線城市大家未必即時留意到。好像是佛山、中山、珠江的西面、這些城市的樓價相對貼地。



香港、深圳、廣州、珠海的樓價都相對較高，珠三角入面的二、三線城市，這些城市的樓價都是每平方呎1,000多港元。



對於有興趣投資大灣區的人士，筆者有一點小建議，最重要選擇一些大型發展商，就算項目出了問題也較容易追討。如果有懷疑最好請一位內地的律師檢查所有的文件。另外很多地區都有限價限購令，境外同胞買樓時要留意。



萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文



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