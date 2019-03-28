樓價UPDATES︰繼續升！海堤灣畔迫近歷史高位

二手樓價重上高峰，東涌海堤灣畔兩房海景戶，僅減價10萬元，以770萬元沽出，屬項目兩房單位去年6月後新高，與最高紀錄僅相差約1.3%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●小西灣藍灣半島1座高層B室，為三房連一套房設計，外望蔚藍海景，業主原叫租26,000元，經議價後微減500元 ，最終以25,500獲租客承租，實用面積605方呎計，折合呎租約42.1元。



●西半山福熙苑中高層A室，三房間隔，實用面積約621方呎，以1,380萬元放盤兩個月，獲區內客接洽，議價後減價112萬元，以約1,268 萬元成交，實用呎價約20,419元。



●薄扶林貝沙灣2期8座高層A室，三房套及工人房套間隔，附一車位，享海景，日前以4,538萬元連租約易手，實用面積1,376方呎，折合呎價約32,980元。



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九龍區



●九龍塘擎天半島本月暫錄5宗買賣，包括2座高層D室，實用面積1,091方呎，套三房間隔，另設工人套房，獲買家斥資3,000萬元承接，實用呎價27,498元。



●大角咀形品•星寓低層H室，開放式間隔，實用面積約273方呎，以約15,000元放租兩個月，外地回流客洽詢，雙方議價後減價1,000元，以14,000萬元承租，實用呎租約51.3元。



●西南九龍匯璽2B座中層A室一房戶，望海景，實用面積約374方呎，以約23,000元放租一個月，議價後減價1,200元，以21,800元租出，實用呎租約58.3元。



●將軍澳新都城三月暫錄約19宗，平均實用呎價約16,466元，其中1期5座中高層A室，實用面積526方呎，套三房間隔，原先放盤叫價約850萬元，經商議後調減25.2萬元，獲來自新界西的換樓客，以824.8萬元購入，實用呎價約15,681元。



●將軍澳維景灣畔三月成交暫破20宗，包括16座高層A室，實用面積516方呎，屬兩房間隔，以840萬元易手，實用呎價16,279元。



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新界區



●東涌海堤灣畔3座高層A室，實用面積573方呎，兩房間隔，享機場海景，今年一月叫價780萬元放盤，剛以770萬元沽出，實用呎價13,438元，做價屬屋苑兩房單位去年六月後新高，亦為同類歷史次高，與新高紀錄780萬元僅相差10萬元。



●荃灣麗城花園3期6座低層H室，實用面積約728方呎，套三房兩廳間隔，望部份海景，原先叫價850萬元，議價後微減15萬元或約1.8%，以835萬元易手，實用呎價約11,470元。



●荃灣麗城花園本月20宗成交，近1年半最旺，近日2期3座高層H室，套三房間隔，享內園景，叫價830萬元，日前議價至815萬元成交，實用面積668方呎計，折合呎價12,201元。



●屯門居屋悅湖山莊8座中層E室，兩房間隔，業主於二月中放盤，開價460萬元，最終議價20萬元，於已補價自由市場以440萬元沽出，實用面積431方呎計，折合呎價10,209元。



●元朗YOHO Town第6座低層A室，實用面積422方呎，兩房間隔，叫價680萬元，獲買家議價至668萬元成交，實用呎價15,829元。



●天水圍栢慧豪園1座中層B室，實用面積502方呎，兩房間隔，叫價630萬元，放盤5日，速獲買家以610萬元交吉承接，實用呎價12,151元。



●火炭晉名峰B座中層D室，兩房間隔，議價後以895萬元易手，實用602方呎計，折合呎價14,867元，新買家為用家。



●沙田御龍山7座中層C室，實用面積約906方呎，三房間隔，望山景，原先叫價約1,600萬元放售逾月，新近獲區內用家承接，雙方數度議價後以1,450萬元購入，實用呎價約16,004元。



●馬鞍山居屋錦龍苑A座高層6室，採兩房設計，放盤逾半年個月，新近獲外區夫婦客承接，雙方議價後以未補價居二市場價360萬元購入，實用面積401方呎，實用呎價約8,978元。



●粉嶺綠悠軒2座低層C室，實用面積約612方呎，三房套間隔，終以686.8萬元成交，實用呎價約11,222元。



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