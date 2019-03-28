【即市分析】市況半天吊　睇牛熊街貨會有啟示？

東方產經專欄作者HS哥：今日(周四)期指結算，不過港股都係翻來覆去，恒指近期繼續在28,500至29,000之間浮沉，衝又衝唔到上去，但跌又跌唔落，咁不如睇睇恒指牛熊街貨數據有冇啟示好過！



資料顯示，恒指熊街貨重貨區為29,013至29,099點，街貨7.83億份，相對期指約1,566張(增加300張)，而上方最多新增29,100至29,199點則共有4.36億份街貨，相對期指約806張。



至於恒牛街貨重貨區為28,400至28,428點，街貨4.79億份，相對期指約958張(增加約20張)，而下方28,000至28,399點，則累計有12.7億份街貨(相對期指約2,373張)。另外，牛熊街貨比例(以相對期指張數計算)，則約56：44。



港股近期飄忽不定，無論好友定淡友似乎都冇乜信心進攻，兩者重貨區與現價距離相約，且貨量唔算太多，估計要等到大市有進一步方向先可以決一勝算，此前落場做好/做淡勝算其實好一般，所以如果未有心水或持重倉者，都係建議先行觀望，謀定後動最穩陣。

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