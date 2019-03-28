【專家樓評】黃仲澧：規劃「明日大嶼」要夠前瞻

談到近期的熱門話題「明日大嶼」計劃，自然離不開其規劃。在規劃上，過往舊有的慣常做法，大多是對地方原有的產業加以完善和發展，其中方法可能是根據某產業過去在土地使用方面的數據，預測未來產業進一步擴張發展時對土地的需求。



但「明日大嶼」預計可提供1,000至1,700公頃的新增土地，加上適逢國家政策決定銳意發展大灣區，人工島上產業的規劃發展需要以更具前瞻性的方法進行。



政府計劃於今年第一、二季尋求立法會撥款開展人工島的前期研究，包括探討擬議第三個核心商業區的市場定位、發展策略和詳細土地規劃。



筆者建議該前期研究應先充分探討香港的獨特發展優勢，以此掌握島上產業的最佳發展定位。甚至可在研究報告內提出不同發展策略的設想，並對落實不同策略所需的土地資源作出估算，從而使政府對島上未來發展的不同可能性能有更深入和準確的把握。



普縉規劃及發展高級合伙人黃仲澧



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