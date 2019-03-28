中國人壽：今年投資收益存不確定性

中國人壽(02628)去年新業務價值倒退17.6%，至495.11億元人民幣(下同)。公司副總裁兼總精算師董事會秘書利明光指，去年上半年新業務價值負增長達23.6%，相較之下，負增長於下半年已明顯收窄，而今年開門紅的表現亦良好。



該公司去年總投資收入按年跌3成，至951.48億元，總投資收益率降低1.87個百分點，至3.29%。今年擬透過4大措施提升投資收益，包括加強資產配置統籌管理、優化多元委托管理、強化業績考核、及調整投資治理體系等等。



公司副總裁趙鵬表示，今年第1季內地資本市場回暖，國壽權益資產的價值明顯上升，對整體投資市場看法積極。不過受到內地股市波動及政策影響，今年投資收益仍存在不確定性。



他續指，固定收益類投資於總投資資產佔比近80%，是收益的穩定來源。未來會堅持長期及價值投資理念，繼續加大長期及絕對收益吸引的資產配置。



國壽去年純利驟降下，派息大削6成受市場關注，利明光僅回應，過去多年，國壽的派息比率都維持於35%左右，未來派息政策須進行研究。

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