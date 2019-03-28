金山軟件︰料今年推5款新遊戲　收入增長跑贏同業

金山軟件(03888)首席執行官鄒濤稱，去年遊戲業務拖累整體業績表現，但當中並非因版號審批問題，而是由於遊戲開發未達預期，因此推遲兩款大型手遊上線時間。



公司現時已有3款遊戲獲批版號，包括1款策略類遊戲及兩款與騰訊(00700)合作的手遊《劍網3》及《劍俠情緣2》，分別預期於第二季及第三季上線；另有5款遊戲正在申請，預計今年或可推出5款新遊戲。



事實上，隨着大型手遊推出，有券商預期金山軟件今年遊戲收入將按年增25%至30%。首席財務官吳育強認為，增幅屬保守估算，相信在重磅手遊推出帶動下，今年遊戲收入增長可跑贏同業。



公司雲業務去年虧損進一步擴大至8.47億元人民幣。鄒解釋，中國整體雲行業的發展才剛起步，事實上內地大型科企的雲業務至今亦未有盈利，估計行業未來3至5年仍會處於虧損狀態，相信最快要到5年後，雲業務虧損才會開始收窄。



公司去年未有派發末期息，吳指出，考慮到公司仍處於高速增長階段，因此將維持低派息政策，以捕捉更多發展機會。



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