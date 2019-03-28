【深度解構】土耳其新一輪動盪　歐洲寢食難安！

繼去年8月後，土耳其再次掀起新一輪貨幣及股市動盪！貨幣里拉的波動率創下自2004年以來最大4天漲幅，兌每美元曾貶至5.5。



【土耳其發生甚麼事？】

這次該國地方選舉將於月底舉行，被視為考驗總統埃爾多安的受歡迎程度。為防止里拉貶值，當局禁止銀行向外資借出里拉，從而抽緊里拉銀根，觸發離岸掉期市場隔夜拆息抽升至超過1,000%，引發投資者拋售股債。土耳其股市周三(3月27日)收報91,855點，跌5,523點或5.67%，創2016年7月以來最大單日跌幅。該國2年期債券孳息率飆至20.32%，10年期亦飆至19.12%。



Investec Bank駐倫敦交易員Julian Rimmer表示，21年以來從未見這個市場出現如此情況。這為短期政治權宜之計，犧牲了長期實效，使市場質疑里拉的可投資性。金融博客Zero Hedge表示，土耳其當局的「里拉保衛戰」正盡力切斷與外國投資者之間的聯繫，對於一個在過去10年完全依賴外部資本流入的國家而言，可能是「死刑」。



值得留意的是，Vanguard Asset Management駐倫敦全球新興市場活躍固定收益基金聯席主管Nick Eisinger表示，土耳其局勢存在蔓延風險，隨時引發新一輪新興市場風暴，現時印尼盾和南非蘭特已看到一點影響。富國銀行證券策略師Brendan McKenna稱，蔓延主要集中在南非蘭特和巴西雷亞爾。去年里拉危機，這些貨幣也受波及。



【別輕視土耳其動盪】

資料顯示，土耳其金融市場動盪傳染性極高，尤其是歐洲南部的銀行，它們對土耳其作出巨額貸款，例如西班牙、意大利，以及法國的銀行，都對土耳其作出極具規模的貸款，而且風險敞口(債務人違約導致可能承受風險的信貸餘額)尤為突出。



由於全球金融機構是「交叉」持有資產，換言之，除了歐洲，包括美國、日本、中國、中東在內，都會受牽連。



除了股市，土耳其危機亦會殃及歐洲主權債務，對倚賴發債融資的潛在債券投資者及政府均有影響，因為歐洲債息或會因土耳其危機而抽高，令融資成本上揚，尤其是脆弱的希臘、意大利、西班牙。



【歐洲「頭痕」】

若土耳其經濟崩潰，將導致數以百萬計的難民湧入歐洲，尤其是來自北非和敍利亞，預計歐盟不會眼白白讓土耳其出現經濟災難。



數據顯示，有超過350萬敍利亞難民生活在土耳其；來自中東其他地區和北非則有近50萬難民。很多難民在該國生活，原因是歐盟與土耳其在2016年達成難民協議。



現時土耳其收容難民是為換取歐盟援助，但若陷入危機，在自身難保下，可能會被迫「開閘」讓難民湧向歐洲，瀕臨衰退邊緣的德國將首當其衝。

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