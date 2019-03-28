歐股早段揚升　瑞典銀行挫逾4%

歐股早段向好，英國富時100指數升0.63%，報7,239點；德國DAX指數升0.36%，報11,460點；法國CAC指數升0.19%，報5,311點。



板塊方面，煙草股帶動富時100指數揚升，帝國煙草升2.81%；英美煙草集團升2.01%。



個股方面，瑞典銀行(Swedbank)早前捲入洗錢醜聞，傳美國監管機構已就事件對該行發起多項調查；其股價早段挫4.22%。



外媒報道，法國標緻汽車擬收購位於中國福建的汽車零件廠Longstar，前者股價跌0.18%。



德國生物科技公司Evotec去年度收入增長42%，股價升逾3%。



【16:03】歐股三大指數開市個別發展，英國富時100指數升0.21%，報7,209點；德國DAX指數跌0.04%，報11,416點；法國CAC指數跌1點，報5,299點。



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