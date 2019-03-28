【市後重點睇】CNH守6.73　道期續軟

美匯指數續企96.8水平，圓匯報110.2；歐元兌美元報1.125；英鎊企1.318。港匯仍守7.8499。離岸人民幣(CNH)曾見6.75，最新於6.73徘徊。金價報1,310美元；布油企67.6美元，紐油報59.16美元。道指期貨跌52點。



●市後關注點

-20:30 美國上周首次申請失業救濟人數、第4季實際國內生產總值(GDP)終值

-21:00 德國3月消費物價指數(CPI)初值

-21:30 聯儲局副主席克拉里達、IMF總裁拉加德出席法國央行研討會

-22:00 美國2月成屋簽約銷售指數

-23:30 美國亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克發表講話

-周五凌晨01:15 美國紐約聯儲銀行行長威廉姆斯發表講話

-周五凌晨05:20 美國聖路易斯聯儲銀行行長布拉德發表講話



●港股期指結算日，恒生指數全日升46點，報28,775點；領展升3.22%。https://bit.ly/2OwZ84P

-林家亨指內房股宜睇位食胡。

-新股專輯：康希諾生物半日炒高51%。



●A股快報：滬綜指3000關又失守，酒股逆市升，中興漲停。https://bit.ly/2CEGhA2



●亞洲股市：日股收跌344點，野村挫逾1%。https://bit.ly/2FFxO1C



●歐股三大指數開市個別發展，英股升0.21%，德股跌0.04%，法股跌1點。



●【即市分析】

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●中國央行將「中債信用增進公司」納入公開市場業務一級交易商，打開「綠色通道」，民企融資料有創新工具。



●歐洲央行或在6月會議決定TLTRO細節。



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●新盤部署：

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