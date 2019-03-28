二手成交：維景灣畔2房戶累減125萬易手

中原地產高級分區營業董事伍錦基表示，將軍澳本月二手交投十分暢旺，至今暫錄逾272宗買賣成交，與上月全月128宗相比，交投量急增逾一倍。其中維景灣畔本月暫錄得26宗成交，平均實用呎價16,464元。而該盤最新一宗成交為13座中層D室，單位實用面積533方呎，建築面積716方呎，採兩房兩廳間隔，座向東北方，享內園景，於去年九月份開價1,050萬港元放售，本月初調整至960萬元，現累減125萬元，以925萬元易手，折合實用呎價17,355元。



原業主於2014年8月以約576萬元買入上址，持貨近5年，現沽貨帳面獲利349萬元離場，單位升值61%。



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