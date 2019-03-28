獲發首批虛擬銀行牌照　眾安CEO︰初期投入15億資本

眾安在綫(06060)與百仕達集團成立的眾安虛擬金融，首獲香港金融管理局發出的虛擬銀行牌照。眾安國際總裁許煒表示，初期投入資本為15億元，有信心按金管局要求於6至9個月內開業，並先提供存款、貸款及匯款等基本服務。



面對成熟的香港銀行金融體系，加上多間國際大行早於香港插旗，許煒形容虛擬銀行是「新物種」，主打「全數碼化」的銀行服務，與傳統銀行的定位各有不同，兩者可以並存。



他坦言，香港人對於傳統銀行的依賴度高，但當中仍存更多改善空間，目標先吸納新科技接受程度較高的年輕群客戶，以及熟識金融科技的中小企，並重申業務將服務香港市場為主，惟暫未能透露服務詳情。



值得留意是，眾安在綫自2017年在港上市至今仍未錄得盈利，2017年錄虧損9.97億元人民幣，2018年虧損更擴闊至17.43億元人民幣。許煒未有正回應發展虛擬銀行，能否協助集團扭虧為盈，僅稱未來專注提供銀行服務，現時已有約百人團隊，未來亦擬增聘人手。



市民關注虛擬銀行的保安技術，他解釋，眾安在內地富網上銷售保險經驗，擁有完善的遙距認證、生物認證等技術，有信心可滿足監管機構的要求。



眾安獲發牌後隨即刺激股價上揚，周四(28日)收市報28.2元，全日升7.83%。



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