工商銀行去年盈利增4%　每股派25.06分

工商銀行(01398)公布2018年度業績，歸屬於母公司股東淨利潤按年增加4.06%至2,976.76億元人民幣(下同)；每股收益0.82元；每股派發25.06分。



期內，營業收入7,251.21億元，增長7.3%；當中利息淨收入增加9.66%至5,725.18億元；手續費及佣金淨收入1,453.01億元，按年增加4.06%。淨利息收益率(NIM)按年升8個基點至2.3%，對盈利增長起到重要拉動作用。



期末，不良貸款率較2017年末下降0.03個百分點至1.52%，連續8個季度下降。撥備覆蓋率升至175%以上。



單計去年第4季，該行營業收入按年增加9.35%至1,852.41億元；歸屬於母公司股東淨利潤580.49億元。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/