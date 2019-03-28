工商銀行去年盈利增4% 每股派25.06分
2019年03月28日 16:46
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(中新社圖片)
工商銀行(01398)公布2018年度業績，歸屬於母公司股東淨利潤按年增加4.06%至2,976.76億元人民幣(下同)；每股收益0.82元；每股派發25.06分。
期內，營業收入7,251.21億元，增長7.3%；當中利息淨收入增加9.66%至5,725.18億元；手續費及佣金淨收入1,453.01億元，按年增加4.06%。淨利息收益率(NIM)按年升8個基點至2.3%，對盈利增長起到重要拉動作用。
期末，不良貸款率較2017年末下降0.03個百分點至1.52%，連續8個季度下降。撥備覆蓋率升至175%以上。
單計去年第4季，該行營業收入按年增加9.35%至1,852.41億元；歸屬於母公司股東淨利潤580.49億元。
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