【fb直播】期結過後點部署？沈大師話你知！

恒指周四(28日)期結日先低後高，一到大師講嘅28,800點即刻回頭！再開淡倉好唔好？業績期到尾聲，恒指再上無動力？



建設銀行(00939)業績遜預期，股價績後受壓，預示其他內銀業績唔慌好？



中國人壽(02628)去年少賺65%，沽壓未算大，力守20元，績差因素已反映，現時估值夠吸引？



蒙牛(02319)績優、中興(00763)盈喜，十五十六點揀好？



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