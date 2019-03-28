美股噩耗！細價股業績勢醜陋　恐累埋大市

外國傳媒報道，目前美國分析員最新預期，當地細價股今年首季、以至全年業績都會出現歷史性的大幅度下滑，代表該類股份的羅素2000指數在2019年上半年勢陷入盈利衰退，即連續兩季盈利會出現負增長。有專家警告，這是包括美股3大指數在內整體大市噩耗。



管理4億美元資產的Element Pointe Advisors總裁兼首席投資長Carlos Dominguez表示，十分關注中小型股份的業績表現，因羅素2000指數目前仍較去年8月高峰低逾10%，是整體大市的警號，因股市若是牛市，細價股的表現往往跑贏，例如去年8月率先創高峰，標指則於9月才跟隨，明顯是領先指標，現時則看似有向下趨勢。



投資銀行Jefferies細價股策略師Steven DeSanctis亦指出，該類股份恐迎來非常醜陋的業績期，市場正大幅削減盈利預測。目前華爾街預計，羅素2000指數的成分股今年首季盈利會倒退14.5%，次季再跌4.3%，即陷入盈利衰退，主因是企業面對勞工成本上升、服務及供應成本亦上揚，縱使預計首季及次季收入會分別增加3.5%及4.5%，也彌補不了成本漲價。

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