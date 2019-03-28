金管局接逾39億港元沽盤　一個月內第6次出手

港元匯價今日持續貼近7.85，並觸發弱方兌換保證，香港金融管理局出手買入39.25億港元，沽出5億美元，為該局今年以來首次在香港時間入市，銀行體系結餘將於4月1日跌至608.28億港元。



金管局上一次入市是3月20日，事實上，當局一個月以來累計入市6次，累計買入155.11億港元。



對於金管局首次在香港時段入市，上海商業銀行研究部主管林俊泓直言，情況確實有點「異常」，尤其港息於季結水平仍處低位，促使近幾天市場的套息交易轉趨活躍，不排除有本地銀行或機構主動加入「沽空」港元行列。



他又指，是次接錢或暗示市場對港元拆息低企預期偏強，加上美元近期維持強勢，意味4月起接錢潮「陸續有嚟」，4月初金管局買入港元的規模隨時可高達60億至100億元。

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