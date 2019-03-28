又一例證！美德債息差距　預示今年全球有麻煩

近日債息曲線「倒掛」成為市場熱話，評論五花八門，有的表示憂慮，有的則指出毋須過敏，或許投資者可多關注其他信號，來佐證經濟是否很快就衰退，其中一個信號來自美國與德國的債息差距。若信號仍有參考價值的話，2019年底確實有機會明顯轉差。



隨着美國2年期及10年期債息近日急跌，而德國債息已「跌無可跌」，令美國和德國債息差距收窄。一般來說，2年期債息最能反映市場怎預測央行的加息或減息步伐；10年期則反映整體融資成本，涉及個人及企業。因此，在眾多債息之中，最值得關注的是2年期及10年期，而且放諸四海而皆準，要觀察每個國家的經濟去向，都可藉此作參考。市場之所以較關注美國，是因該債市規模極大，而且流通量高。



就在去年11月，由於歐央行難以加息，而當時美國聯儲局又預期加息周期遠未結束，令美債息不斷上揚，導致美德無論是2年期、抑或10年期債息差距，均創下1989年以來最闊。以目前形勢來看，由於歐美都沒有能力大幅加息，令2018年11月創造的債息差距極有可能已見頂。(本文附圖)



這預示甚麼？原來在過去近30年，兩者息差見頂往往是量度股市表現的領先指標。從本文附上的圖可以見到，美德債息差距每每擴大至當時新高水平後，翌年都是金融市場的噩耗，無論是1997年或1999年，往後1年也有「大事」發生，包括1998年亞洲金融風暴及2000年科網爆泡。



故此，今次2年期與10年期債息差距又一同發出警號，是否預示着最快2019年11月就有危機？恰巧這與3個月期美債息相對10年期「倒掛」預示的警號有類似之處，投資者宜加倍謹慎。

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