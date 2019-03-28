中通服：非電訊商市場將成集團增長動力

中國通信服務(00552)去年來自內地非電訊商客戶的收入按年增近25%至333.17億元人民幣(下同)，其中於核心業務收入佔比更達29.3%，首次超越中國電信(00728)以外的內地營運商。



該集團總裁司芙蓉稱，為加快5G發展，國內電訊商確實會加大資本開支，無疑有利集團收入。惟集團已積極轉型及優化客戶結構，即使沒有5G的投資，亦有信心今年收入可達雙位數增長。



他解釋，隨着4G投資期過去，營運商的資本開支持續下降，加上行業規管愈趨嚴格，導致公司利潤空間有所壓縮，因此集團在幾年前開始已部署轉型，目前客戶項目承包規模亦逐漸提高，尤其在5G及物聯網應用下，多個行業都會圍繞5G技術增加投資，未來非電訊商及政府在5G方面的投資或佔整體市場的70至80%，相信未來非電訊營運商市場將成為集團主要的增長動力。



去年集團的海外客戶收入按年增逾11%至31.55億元，僅佔總收入約3%。司芙蓉解釋，儘管海外市場發展潛力大，惟需面對匯率及法規等風險，集團目前會先關注發展國內市場。但他強調，並非暫停海外拓展，在亞太區、非洲及中東等地區的發展仍會維持穩定步伐，直謂做好國內市場後，海外市場自然會有更多拓展機會。

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