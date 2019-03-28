Q房網：新盤貨尾量12730伙　按月跌7%

據Q房網及一手住宅物業銷售資訊網資料，截至3月26日，現時整體在售中的新盤貨尾量只有12,730伙，較上月13,692伙進一步回落7%，而按屋宇署已批入伙紙來計算，最新現樓貨尾總數已經連跌4個月，由去年12月的4,969伙，跌至最新4,542伙，累計跌幅為8.6%。



而整體在售的現樓新盤而言，未售比率跌至只有7.1%，而去年6月一手空置稅公布時，當時現樓新盤未售比率為8%。



Q房網香港董事總經理陳坤興表示，因應政府訂定的一手空置稅，涉及的「額外差餉」達單位年租值的兩倍，一般而言相等於樓價5%，數額亦相當可觀，相信未來發展商仍會加快現樓銷售，帶動今年新盤銷售突破新高。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/