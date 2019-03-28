五礦地產或出售廣州項目權益

五礦地產(00230)公布，公司間接持有的全資附屬公司盛世廣業及投資者簽合作意向書，分別向合資公司注資，投資者及盛世廣業於合資公司的最終承擔總額，分別約12.4億元人民幣(下同)及約12億元。完成後，盛世廣業和投資者分別擁有合資公司51%及49%，故被視為出售部分股權。



合資公司擁有地皮及進行發展項目，地皮為中國廣州市黃埔區編號CPPQ-A-3地，地盤面積約72,000平方米，地積比率為1.0至2.5，獲許作住宅用途，批准年期為70年。



由於合作意向書未必一定會進行，股東及公司準投資者於買賣股份時，務請審慎行事。

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