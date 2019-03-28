全球經貿戰：中美或4月底達協議　投資者要鬥快沽？

外國傳媒報道，美國前駐中國大使Max Baucus認為，中美雙方都沒有再拖延的餘地，極有可能在下月(4月)或之後的短期內，就要達成貿易協議。



他說：「他們的談判是時候作出結論，中美在經濟上必須緊密聯繫在一起，我們必須完成這件事。或許是在4月底，或之後的短期內，否則會為美國股市及中國已經放緩的經濟帶來負面影響。」



被譽為「華爾街最佳亞洲專家之一」的摩根士丹利前亞太區主席、現任耶魯大學高級研究員羅奇(Stephen Roach)則警告，中美根本無法解決基本問題，即使達成貿易協議，效果似「化妝」多於實際，呼籲投資者屆時一定要「以最快的速度獲利」。



他指出，任何協議將是「膚淺」及「糟糕」，兩國基本上無可能會化解基礎矛盾，投資者別天真，關稅不會迫使中國就範，最主要的原因是中美兩國根本就是兩個南轅北轍的經濟體系，價值觀及策略根本不同，怎能以美國模式套用在中國？他們極其量只能避免進入新一輪冷戰。

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