聯交所股權變動資料顯示，中廣核電力(01816)於3月25日獲花旗集團增持142萬股，最新持股數目約5.58億股。



中國擎天軟件科技(01297)於3月27日獲Long Capital International Ltd增持16萬股，最新持股數目約4.97億股。



中興通訊(00763)於3月25日獲摩根大通增持115萬股，最新持股數目3,887萬股。



領展房產基金(00823)於3月25日獲摩根大通增持27萬股，最新持股數目約1.9億股。



冠亞商業(00104)於3月26日獲林金鳳增持2萬股，最新持股數目約4.43億股。



國際天食(03666)於3月22日獲富達增持260萬股，最新持股數目約1.99億股。



太平洋網絡(00543)於3月26日及27日獲馬木蘭合共增持97萬股，最新持股數目約3.13億股。



金風科技(02208)於3月25日獲施羅德增持179萬股，最新持股數目4,597萬股。



青島啤酒(00168)於3月26日獲BAILLIE GIFFORD & CO增持17萬股，最新持股數目約5,912萬股。



現代傳播(00072)於3月26日獲邵忠增持6萬股，最新持股數目約2.89億股。



環宇物流(亞洲)(06083)於3月26日獲Orange Blossom International Ltd增持39萬股，最新持股數目約1.17億股。



通達宏泰(02363)於3月22日獲Thomas Howel Gruffudd Rhys增持8萬股，最新持股數目1,707萬股。



香港興業國際(00480)於3月22日獲CCM Trust (Cayman) Ltd增持812萬股，最新持股數目約6.25億股。



中國金茂(00817)於3月28日獲宋鏐毅增持100萬股，最新持股數目250萬股。



天譽置業(00059)於3月27日獲余斌增持734萬股，最新持股數目約57.15億股。



葉氏化工(00408)於3月25日獲葉子軒增持11萬股，最新持股數目4,332萬股。



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上海實業環境(00807)於3月22日被惠理集團(00806)減持51萬股，最新持股數目約2.6億股。



上海醫藥(02607)於3月25日被摩根大通減持149萬股，最新持股數目6,304萬股。



金蝶國際(00268)於3月25日被摩根大通減持1,968萬股，最新持股數目約2.46億股。



中國資源交通(00269)於3月27日被Ocean Gain Ltd減持2,329萬股，最新持股數目約4.99億股。



創維數碼(00751)於3月22日被富達減持1,058萬股，最新持股數目約1.49億股。



中盈盛達融資擔保(01543)於3月27日被Hong Kong Wellknown Development Ltd減持10萬股，最新持股數目5,284萬股。



雄岸科技(01647)於3月22日被Emperor Grand International Ltd減持271萬股，最新持股數目5.74億股。



TCL電子(01070)於3月25日及26日被李東生合共減持202萬股，最新持股數目6,794萬股。



藥明生物(02269)於3月22日被李革減持7萬股，最新持股數目約7.24億股。

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