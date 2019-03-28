中遠海運港口：料今年總吞吐量錄低雙位數升幅

中美貿易戰下，中遠海運港口(01199)去年總吞吐量仍按年升17.1%，集團副主席兼董事總經理張為解釋，貿易摩擦令整體港口及航運業蒙上陰影，不過以去年業績來看，不但沒有看到明顯負面影響，反而因應不確定前景而帶動提前發貨的效應，有利於公司的貨運量提升。



他續指，面對全球經濟有下行壓力，今年首季則看到貨運量有一定程度的放緩，期望中美兩國能最終達成協議，以及透過自身的經營模式，有望可紓緩相關負面影響。集團預計今年總吞吐量錄低雙位數升幅。



至於公司與另外兩間貨櫃碼頭營運商組成海港聯盟，張氏稱主因近年在周邊城市港口競爭上升、以及香港服務水平及經營成本高的因素下，香港貨櫃碼頭吞吐量持續受壓，因此冀合組聯盟以提升價值。去年度集團香港業務之吞吐量按年下跌6.6%。



同時，他提及因應東南亞地區對集裝箱碼頭的需求強勁，集團計劃除擴張現有碼頭的容量外，更有意物色收購東南亞以至其他海外市場的新項目，惟目前未有更多詳情可公布。

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