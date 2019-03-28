美聯黃建業︰料未來兩個月樓市續旺　全年平穩向好

美聯集團(01200)公布2018年全年業績，收益約50.1億港元，按年下跌約5.4%，而權益持有人應佔溢利約5,800萬港元，較2017年的約1.93億港元，下跌約69.9%。



集團主席黃建業指出，3月份樓價走出谷底，預計旺勢可延續至4、5月，預計2019年全年樓市平穩向好，形容為「像霧又像花」，其中部分小型物業將反彈25%，而一手全年成交量則與去年相若，不過全球經濟下滑將成為樓價發展的絆腳石。



他又指，恒生指數一年內最大跌近25%，而樓價則從高位跌逾一成，而在剛性需求推動下，長遠仍看好樓市走勢。人手方面，去年增加33間分行，今年會按照市況擴充分店。



他又認為今次樓市調整期較過往短，對置業人士不是好消息，因為沒有足夠時間累積財富，寄語他們努力工件，待樓市低位時入市。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm