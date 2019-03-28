建設銀行︰料今年貸款利率下行　將保持資產質素穩定

建設銀行(00939)2018年全年淨息差較首三季收窄，該行資產負債管理部總經理劉方根表示，該行一向重視淨息差的管理，於同業中保持領先，坦言去年利率市場競爭甚大，預計今年面臨貸款利率下行、成本利率上升的問題，該行會提高資產收益率、調高定價水平應對，同時會保持資產質素穩定。



副行長廖林表示，資產質素為銀行的「生命線」，去年五級分類貸款全面下降、撥準水平則上升，坦言「該升的升、該降的降」，展望未來，若中國不出現重大的經濟失速，該行資產質素會穩中向好，惟在經濟下行之下，資產質素於季度間或出現波動。



受資管新規實施及理財產品市場發行成本上升等因素影響，該行理財產品業務收入按年大跌逾四成。劉方根表示，建行採取多項措施應對，期望今年理財業務能恢復增長。



候任行長劉桂平為前政府官員，曾有25年於國有大銀行工作經驗，而最近3年任職政府官員。他自喻為「金融界老人」，強調中國地方政府債務可控，會致力配合政府解決地方債務問題。



摩根士丹利發表報告指，建設銀行去年第四季淨利息收益率受壓，按季收縮12點子，至2.22%，主因是該行將資產轉向免稅的政府債券，以及小型企業貸款利率下降。



滙豐證券更認為建行受存款成本上升及企業貸款減少拖累，淨利息收益率跌勢超過預期。花旗指出，建行在銀行間市場是拆出資金的角色，去年內地拆息下跌傷及其收益率，該行在去年下半年的銀行間收益率，較上半年大跌26點子。



不過，建行資本水平獲券商讚好，花旗指建行受惠加權風險資產增長放緩，去年底核心一級資本充足率達13.83%，按季升0.49個百分點，較同業優勝。



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