日本東交所研「1股買賣」引90後入股海

日本經過上世紀日本泡沫經濟爆破後，一直猶有餘悸，民眾奉行「現金為王」；而面對社會老年化，投資股市的散戶資金更愈來愈少。有見及此，東京證券交易所計劃降低投資者入場門檻，吸引更多「90後」、甚至是「00後」參與證券交易。



外國媒體報道，該所正在探討一種類似於ETF基金的方式實現「1股買賣」的功能。持有這種股票能夠享受股息，但是無權在股東大會投票。該計劃預計在2020年推出，首批試點會選擇100家受股市散戶歡迎的公司。



東京證券交易所發言人Satoshi Mimura表示，這種「1股買賣系統」的價格將完全與正股價格相對應，此次改革的目的正是為了吸引更多個人投資者入場。



投資者在東交所面對高入場門檻的問題。以遊戲機廠商任天堂的股票為例，目前買1手(100股)就要耗資313萬日圓(折合22.27萬港元)，惟日本大學畢業生的起薪工資為20.67萬日圓。換言之，一個剛投身社會的大學畢業生，一年的收入也未必買得起1手任天堂股票。



然而，這用心良苦的安排，真的能刺激年輕人買股？看來並非太容易。當地有調查顯示，超過60%日本工薪階級會用「風險」、「嚇人」、「賭博」等負面詞語來形容投資，可見他們對證券投資的思想仍十分保守；而只有是當他們對於年金制度的存續感到擔憂時，才能夠驅使日本人熱衷投資股市。



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