花樣年︰今年銷售冀升三成　物管收入增長可觀

內房股花樣年(01777)董事會主席潘軍在業績會上表示，目標是公司今年銷售增幅20%至30%，並在兼顧銷售溢價的同時，快速回龐資金，保障資金需求。



去年輕資產業務收入佔比約40%，潘軍指，日後以物業開發及物業管理業務並重的方向發展，強調輕資產業務需要重資產業務作支持。



他又指，將聚焦大灣區及一二線城市作投資，並繼續尋找合適的併購機會，通過加大股權合作，在擴大銷售規模的同時，降低市場風險，減少負債和資金壓力。



他預料，今年的投資總額約為銷售回款的三分之一，但強調會根據市場情況和銷售情況動態調整。另外，將繼續提升盈利水平改善資產負債結構，調整中短期債務和境內外債務的比例，通過各種融資渠道的靈活組合，降低融資成本。



至於內地房地產前景，他認為，內房極受內地政策影響，去年下半年有關政策不斷收緊，導致市場出現波動，但現時已喘定，預料今年市場將平穩發展。



身兼旗下綜合型服務平台公司彩生活(01778)董事長潘軍指，平台現時與95間物管企業合作，合作及聯盟總面積達5.68億平方米，而平台服務面積達11.22億平方米，認為用戶規模優勢正進一步提升。



彩生活執行董事及首席執行官唐學斌直言，旗下一個平台產品並非為金「賺錢」，只為累積用戶，但強調這不代表公司其他產品「不賺錢」，認為物業管理收入增長可觀。

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