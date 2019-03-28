工行：維持淨息差遇壓力　有信心不良貸款率降

工商銀行(01398)去年淨息差擴闊6點子，至2.16厘。惟該行行長谷澍指，今年整個市場利率大幅下降，對保持淨息差表現有壓力，坦言「今年有挑戰，不像去年那麼舒服。」



惟他續指，工行的客戶存款基礎良好，去年存款資金成本僅為1.4%，於行內處較低水平。今年希望透過吸收更多低成本存款，以控制淨息差表現。



去年工行信貸及非信貸撥備超過1,600億元人民幣(下同)，為同業中最多。谷澍指，難以判斷今年撥備額度，但會在符合準則要求下，做好當下盈利增長及持續增長能力之間的平衡。



該行首席風險官王百榮亦指，近年工行透過利用大數據建立近100個模型，每天監察資產風險，有效提升風險管控能力。他又指，撥備覆蓋率十分充分，對保持資產質素穩定及降低不良貸款率有信心。



被問到今年會否再進行資本補充計劃，谷澍指，工行每年可從利潤中自行補充逾2,000億元核心資產，但未足以支持業務發展所需，故會從其他渠道補充資本，令資本充足率保持在合適的水平。

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