美國第4季經濟增長向下修訂至2.2%

美國商務部公布，第4季國內生產總值（GDP）增長，由之前公布的2.6%向下修訂至2.2%，並低過預期的2.3%增幅，當中，個人消費開支增加2.5%，遜預期增長2.6%，政府開支亦低過原先公布數字。而美國去年全年增長，由原先公布的3.1%，向下修訂至3%，但符合總統特朗普希望的3%增長目標，亦為2005年以來最快增速。



另外，美國勞工部公布，上周新申領失業救濟人數減少5,000人至21.1萬人的兩個月低位，少過預期22萬人，而前周持續申領人數則增加1.3萬人至175.6萬人，仍低過預期177.8萬人。

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