新盤UPDATES：發展商看好後市　部分單位加價！

樓市持續升溫，新盤加快推售步伐，多個樓盤部署下月開售，另外發展商看好後市，將部分單位價錢上調。



●海傲灣本月速沽167伙 套近10億

新盤交投暢旺。九龍建業(00034)市務及銷售部總經理楊聰永透露，旗下油塘海傲灣近期成交顯著激增，3月份首27天成交量已達167宗，平均每天超過6宗成交，單月套現近10億元。項目至今累積已售339伙，佔可售單位約60%。



他指出，該盤成交急增，主要因為樓價600餘萬元便可購買到市區海景單位，市場缺乏同類供應。繼早前公布兩房戶送贈的兩年泊車優惠，將於4月8日正式取消後，隨着樓盤最快可於4月份取得入伙紙，屆時價格亦將逐步提升，估計首輪加幅約由3至5%不等。



●【多圖】家壹示範戶首曝光 單位細細樓底特高！

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民稱，長沙灣家壹全速部署推盤，樓書已剛上網，今日(28日)首度安排傳媒參觀一房交樓標準示範單位。單位參照18樓E室搭建，實用面積276方呎，大廳連接面積22方呎露台。為用盡約3.5米特高樓層空間，發展商度身訂造大量儲物空間，浴室亦引入無線充電裝置。



林氏預料，項目周五(29日)公布開價，先推開放式及一房戶，料本周六(30日)起開始收票，4月開售。發展商將提供一按，約20伙指定單位可享最高樓價90%貸款額。



●維峯·浚匯最快周末加推 料下周開售

恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，北角維峯·浚匯收票理想，已錄足額認購，未來一至兩天上載銷售安排，暫定每人最多購買兩伙，料於周末加推，並於下周開售。

項目與美食外賣平台合作，提供首年免運費送餐服務，而樓盤亦特意製作美食小冊子，介紹鄰近特色餐廳。



●天鑽部分單位加價2%

據一手銷售資訊網資料，中國海外發展(00688)的大埔天鑽修改價單，當中部分單位加價2%，其中18座2樓C室，實用面積584方呎，價單售價由948.9萬上調至968.1萬元，最新呎價為16,577元。



●傲瀧特色戶加價

新世界發展(00017)旗下清水灣低密度新盤傲瀧亦將部分特色單位價錢上調1.1至2.2%，加幅最高為7座地下C室，價單售價由4,472.2萬元上調至4,482.2萬元，呎價提升至33,625元。



同系北角柏蔚山更新價單，提供全新付款方法，包括360付款計劃，可獲樓價1%折扣，而選擇升級全方位720付款計劃，則照售價出售，至於180天現金優惠付款計劃，仍可獲樓價2%折扣。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/