【深度解構】一百年期、負孳息債券有人搶　為何咁瘋狂？

全球經濟放緩憂慮下，投資者揣測各國央行可能減息，資金蜂擁流入債券市場，即使年期長達一百年的債券，同樣備受投資者追捧。統計數據顯示，全球具投資級別及高收益債券的市值，過去三周急增近1.6萬億美元，總額增至55萬億美元，並有闖上紀錄新高之勢。利率風險被拋諸腦後，Futures First分析員米什拉形容定息收入市場已陷於瘋狂。



債價與債息走勢背馳，發達國國債孳息近日顯著受壓。十年期美債孳息周四曾跌至2.3384厘，再創2017年12月來新低；三年期澳洲國債孳息再創新低，跌至1.355厘；十年期新西蘭國債孳息曾跌至1.73厘，首次低於新西蘭央行的1.75厘指標利率。



十年期日債孳息周四曾跌至負0.1厘，創2016年來新低。事實上，雖然負孳息債券意味投資者可能需要「貼息買債」，但面對通脹壓力如此低迷，經濟增長又如此疲弱，投資者預期孳息率可能會進一步下跌，現在買入及鎖定利率還可能賺取利潤。



值得留意是，年期長達一百年的債券亦突然受追捧，刺激債價攀升。2117年到期的奧地利國債今年來總回報約15%；三十年期德國國債孳息雖然只有0.54厘，但回報仍累達7.7%，跑贏孳息率更高的垃圾債與新興市場。



除主權國債被瘋搶之外，兩家中國地產商周三各發行不足5億美元的垃圾級美元債，結果認購額逾20億美元。綜觀三月以來，中國地產商發行的美元債認購率達到18個月新高。



美國聯儲局主席鮑威爾上周表示，全球風險正打擊經濟前景，並將今年加息次數預測由兩次調低至零，強化市場對低通脹的預期。到周三，歐洲央行行長德拉吉暗示可能考慮進一步押後加息計劃，新西蘭央行亦稱下一次息口行動可能是下調，令全球債息再受壓。



Raymond James定息收入資本市場主管Kevin Giddis表示，隨着央行收水及通脹上升的威脅消除，債券成為具吸引力的資產。



利率期貨顯示，聯儲局年底前可能減息超過0.3厘，即可能減息超過一次。不過，達拉斯聯儲銀行行長卡普蘭淡化減息猜測，指是否考慮減息要先觀察孳息曲線倒掛的程度與持續時間，要維持數月而非數周，而現時還未到這個地步。

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