萬科配股籌78億利好股價　釋內房抽水潮疑慮

內房龍頭萬科企業(02202)宣布，折讓約5%配新H股集資約78億元。有分析相信，萬科此舉並不會引發內房「抽水潮」，預期未來內房會傾向發行美元債多於股本融資。



萬科公布，擬配售約2.62億股新H股，佔配售後總股本(A+H)約2.33%。每股H股配售價29.68元，較周三收市價31.25元折讓5.02%。今次配售所得款項淨額預計約77.8億元，萬科擬用作償還境外債務，並承諾不會用於住宅開發。配售完成後，大股東深圳市地鐵集團持股將由29.38%攤薄至28.69%，而H股股東公眾持股量則由11.91%攤薄至11.63%。



評級機構標準普爾指，萬科集資還債有助改善資本結構，及有助緩和債務融資需求。該行解釋，雖然公司去年銷售增長至逾6,000億元，但房地產開發以外新業務投資支出大幅增加，導致淨經營性現金流有所減少。



據萬科去年業績報告，去年底止公司有息負債合計2,612.1億元人民幣(下同)，當中境外負債佔比為30.3%。然而在剛過去的業績會上，首席財務官孫嘉提到，去年底止公司手現金高達1,884億元，淨負債率僅30.9%，為同行之中較低水平。



有內地房地產分析員認為，雖然萬科此次發行規模不大，但現階段未算股價高位，覺得目前並非最好配股時機；加上萬科資金充裕，實在沒有迫切配股集資需求。



萬科為今年至今首間透過股本融資的內房股。據東網統計，計及萬科，去年至今共6家內房配股集資近220億元。最近期一次為融信中國（03301）。該公司於去年6月公布，以先舊後新方式發行約1.03億股集資近11億元。碧桂園(02007)則於去年1月以先舊後新方式籌近79億元。



與此同時，碧桂園及正榮地產(06158)周四分別宣布發行美元債，其中正榮的二三年到期4.2億美元債券，息率為8.65%，較今年1至2月內房美元債平均息率8.74%稍微下降。



對於未來會否出現一連串內房配股「抽水」潮，該分析員認為，現時內房普遍市盈率為約7倍，雖較年初時有所提升，但整體而言仍是被低估，另一方面境外債券息率現時降至約6至8厘，不算太貴，融資環境也較鬆動，預期未來內房會傾向發行美元債多於股本融資。



配股消息對萬科股價影響不大，周四開市曾升7.52%，高見33.6港元，創去年4月以來盤中高位，最終收報31.55港元，升0.96%。

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