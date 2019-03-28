夜市UPDATES：債息回揚！道指升百點　港夜期高水

美債息走向顯示市場對經濟衰退的擔心程度減弱，美股反覆上揚，道指升99點或0.39%，報25,724點；標指報2,818點，升13點；納指報7,686點，升43點。港股期指夜市報28,859點，升94點，高水84點。



道指成分股Nike升近2%；摩根大通、高盛升不足1%。美國總統特朗普再顯示出對科技股的厭惡，華府公布，起訴Facebook，因其涉及住房廣告歧視。Facebook及Google母公司跌不足1%。



美國10年期債息築底反彈，大有上破2.4厘之勢，目前報2.39厘。避險情略為消退，美匯指數飆上97.27；黃金期貨報每安士1,296.6美元，跌1.54%。



美國聯儲局副主席克拉里達「放鴿」，表示決策官員不能忽視全球性風險，且美國通脹受抑壓之際，當局能保持耐心。目前面對的外部風險包括英國脫歐、貿易形勢、以及全球經濟增速放緩。



數據方面，美國去年第4季經濟增長向下修訂至2.2%，略遜預期，顯示放緩程度超標，且低於政府設定的3%年度目標。有經濟學家認為，2018年經濟數據很多都是財政刺激因素所致，但只起到短暫作用，接着就會消失。



匯市方面，受累於英國脫歐仍不明朗，英鎊兌美元跌破1.31關口，目前報1.3081，跌0.83%。歐股先跌後升，英股升0.88%；德股升0.47%；法股升0.35%。



【21:30】雖然美國向下修訂去年4季經濟增長，但美股周四早段仍向好，道指報25,742點，升116點，納指亦漲19點至7,662點。



巴克萊發表報告，認為市場對經濟的悲觀情緒將會消退，投資者將由避險資產重投高風險資產包括股市，建議策略性增加股票持倉，以跑贏市場。該行又指，美國10年期債息接近2.4厘，難見有吸引力；反觀，從基本因素角度，股市估值合理。



瑜伽服裝品牌Lululemon Athletica上季銷售繼續錄得雙位數字增幅，紓緩增長放慢的憂慮，公司並宣布5億美元股份回購計劃，股價早段漲16.36%至170.81美元，創出即市新高。



周五掛牌上市的召車app公司Lyft，計劃發售的3,100萬股據悉已獲超額認購，公司周三調高招股價範圍，由原來介乎62至68美元，上調至70至72美元，集資最多22億美元。Lyft首次公開招股(IPO)將於今日稍後最後訂價。

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