樓價UPDATES：天盛苑反價5萬　以435萬破頂價沽

二手交投價量齊升，個別業主反價後仍獲買家承接。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●筲箕灣百利居低層A室，實用面積389方呎，兩房間隔，以670萬元沽出，實用呎價17,224元。



●北角南方大廈低層I室，實用面積712方呎，三房間隔，獲區外換樓客以640萬元承接，實用呎價8,989元。



●跑馬地樂陶苑B座高層05室銀主盤，實用面積1,103方呎，三房連工人房間隔，以3,150萬元沽出，實用呎價28,558元。



●灣仔修頓花園低層12室，實用面積401方呎，兩房間隔，以736萬元易手，實用18,354元。



●銅鑼灣海殿大廈中層A室，實用面積622方呎，屬一房間隔，以1,220萬元成交，實用呎價19,614元。



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九龍區



●大角咀柏景灣8座高層F室，實用面積466方呎，兩房間隔，以1,095萬元易手，實用呎價23,498元。



●黃大仙豪苑3座高層H室，實用面積408方呎，兩房間隔，原開價600萬元，最終以598萬元沽出，實用呎價14,657元。



●紅磡黃埔花園本月至今暫錄約32宗成交，平均呎價17,481元，最新錄得2期18座高層H室成交，實用面積466方呎，兩房間隔，獲買家以900萬元承接，實用呎價19,313元。



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新界區



●屯門叠茵庭3座低層F室，實用面積575方呎，三房間隔，獲買家以678萬「即睇即買」，實用呎價11,791元。



●新屯門中心2座高層A室，實用面積501方呎，兩房間隔，以1.18萬元租出，實用呎租23.6元。



●天水圍居屋天盛苑Q座高層7室，實用面積506方呎，兩房間隔，業主反價5萬元後，於未補價第二市場435萬元成交，實用呎價8,597元，兩價創屋苑同類新高。



●東涌東環一期3B座低層10室，實用面積378方呎，一房間隔，以575萬元沽出，實用呎價15,212元。

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