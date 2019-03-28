環球樓市：英20城市樓價全上揚　三年半以來首見

英國樓市未受脫歐影響，截至今年2月份，20個主要城市樓價均按年錄得升幅，是3年半以來首次，平均樓價25.38萬英鎊(約262萬港元)。當中，以萊斯特市升幅最大，按年飆6.8%，平均價17.84萬英鎊(約184萬港元)。



據英國房地產公司Hometrack數據顯示，20大城市樓價升2.8%，排首位為萊斯特市，曼徹斯特緊隨其後，按年漲5.8%，平均價16.64萬英鎊(約172萬港元)；格拉斯哥升5.7%排第3，平均價12.38萬英鎊(約128萬港元)。至於加的夫、伯明翰、利物浦及貝爾法斯特，均有5%或以上的升幅，表現理想。



至於首都倫敦方面，按年輕微上升0.4%，平均價48.18萬英鎊(約499萬港元)。不過，報告指出，倫敦樓價不會大幅上升，但買賣雙方拉鋸收窄。



自2016年6月英國啟動脫歐公投後，萊斯特市及曼徹斯特樓價升勢凌厲，至今累升17%，而伯明翰亦有16%升幅。



報告維持預期英國脫歐是最大的不明確因素，將持續影響今年倫敦的房地產市場，而脫歐的不利消息令過去12至18個月，該市樓價升幅持續放緩。



不過，住宅交投量並未因脫歐消息而急跌。據最新數據顯示，今年首2個月，該國住宅成交量錄得輕微增長。



報告指出，買賣雙方未受脫歐影響，加上失業率低，按揭維持2厘的低水平，增加買家入市意欲，剛性需求支持成交，並抵銷脫歐的不利因素，交投持續活躍。不過，倫敦成交量則受影響，自2016年起累積下跌25%。

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