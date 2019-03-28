鷹君爭產案：滙豐信託前高層被指說謊　圖掩飾與羅嘉瑞關係

鷹君集團(00041)創辦人羅鷹石遺孀羅杜莉君(羅老太)2016年入稟高等法院，控告滙豐國際信託(下稱受託人)，要求撤換羅氏家族信託受託人並取回信託內資產一案，周四(28日)繼續由代表羅老太的資深大律師余若海結案陳詞。



余陳詞指，受託人目的不良、行事不公，因為信託人偏幫鷹君主席羅嘉瑞，在需要時給了他很多提示。這或源於羅嘉瑞曾擔任過滙豐的非執行董事，又曾向受託人前董事總經理劉倩兒(Paulina Lau )表示認識王冬勝等滙豐高級管理層。而從劉寫給羅嘉瑞的電郵，大狀認為劉將羅嘉瑞視為「非常重要人物 (VVIP)」。



余大狀亦指，劉說了很多謊話，是為了掩飾與羅嘉瑞的關係。例如，2016年羅老太向受託人提交了新的意向書，劉在庭上供稱，因為私隱關係，沒有向羅嘉瑞透露新意向書的內容；然而在一段電話錄音上發現，劉實際向羅嘉瑞說出了意向書內容。



此外，周四庭上亦引述羅嘉瑞早前作供時，表示為了得到大股東(受託人)在鷹君重大事項上的支持，故羅嘉瑞邀請劉倩兒參與多個董事會，給予她董事會會議所有保密文件。大狀質疑，這在公司管治上是否正常？



結案陳詞未完，周五繼續。



鷹君羅氏家族目前分裂成兩派，一派是支持母親羅老太向受託人取回資產，成員包括羅家二子羅旭瑞、二女羅鴻鏇、六子羅啟瑞等。另一派是反對母親取回資產，成員除了三子羅嘉瑞外，尚有四子羅康瑞、及五子羅鷹瑞等。

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