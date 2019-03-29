古勝：中興長短線皆宜

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，美股續受經濟衰退的憂慮困擾，加上英國脫歐採拖字訣，這邊廂港股亦缺乏重大消息。正如古勝近日所講，資金都係繼續聚焦炒作個股，除非中美貿易談判有新進展，否則暫時見唔到後市會有太大變化，預期港股短期在28,500至29,000點之間上落機會較大。



當然，投資市場最重要係識搵機會，揀啱自然有得炒。其實中美幣策愈來愈寬鬆，股市水頭充足之大環境未變，資金繼續輪流炒作不同板塊，繼早前的內房股、物業管理股後，周四又再見到中資航空股起動，南航(01055)、東航(00670)及中國國航(00753)全線做好，卻未見有任何消息，暫只宜候低吸納。



至於曾受熱捧的5G概念股，現個別發展，好似最炒得的中國鐵塔(00788)，股價自2月尾高見1.98元後就反覆整固，至今守穩1.7元支持，如短期板塊鑊氣重現，值得再次翻兜。至於長飛光纖光纜(06869)早前曾急跌一輪，近期落到20元水平，而此位正是早前橫行區靠近底部位置，如果守得住，同樣值得考慮。



講到較有睇頭的，乃剛公布業績及發首季盈喜的中興通訊(00763)。雖然去年業績虧損69.83億元人民幣，惟主要是係一次性的10億美元罰款及因相關事項引起的經營損失，反而集團預告今年首季業績有驚喜，淨利潤料達8億至12億元人民幣，相對去年同期虧損54.07億元人民幣有顯著改善。



集團表示，去年在內地持續開展第五代流動通訊(5G)室外規模試驗，並繼續搶攻國外的電訊商市場。同時，管理層表示今年數據用量和消費會維持高速增長，5G商用已經進入商用部署的關鍵階段，以及5G將推動各行各業數碼化轉型，會為中興帶來機遇。



難怪周四見資金大手押注，刺激股價升9.3%，成交增至10.5億元。策略上，考慮到該股短期有機會繼續炒業績加5G概念，長短線前景同樣具賣點。故假如股價落番去10天線約22.4元，值得再行吸納，首站目標前高位26.6元，跌穿20.5元止蝕。



內房股今期氣氛唔錯，但隨即有房企「抽水」。萬科企業(02202)公布配售約2.63億股新H股，配售價每股29.68元，集團雖表明是次配售所得款項淨額預計約77.8億元擬用作償還其境外債務融資，並承諾不會用於住宅開發。



牌面睇有助改善資產負債表，但截至去年底止淨負債率30.9%唔算少，加上周四尾市升幅大幅收窄，股價在抽水影響下隨時乏力再升，所以就算睇好內房股，都係建議吼其他龍頭如周四提及的華潤置地(01109)及中國海外(00688)。同時，更要留意短期若再有內房抽水，觸發資金撤退內房股的話，咁大家記得要「共同進退」啊。

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