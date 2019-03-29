黃國英：地產股藉收租物業突圍

豐盛金融資產管理董事黃國英在東方產經「對沖國度」專欄表示，地產霸權證券化，近來終於修成正果，追買地產股開始有合理回報，不似以往股價被樓價愈拋愈甩。對於小市民而言，勉強也算是一件好事，買不起樓，至少可以買地產股追住先。



是無從稽考，自己認為本地地產股之所以脫胎換骨，主因之一是收租組合漸見成熟，而在目前的環境，收租物業的價值可以說是攻守兼備，所以才在靜市中脫穎而出。



現時環球經濟數據欠佳，是受貿易戰扭曲。去年底提前透支了貿易生意，而在未有實質協議之前，大部分生意人不會貿然大肆投資，所以差得有道理，前景又未於完全絕望，可能一切明朗化之後，忽然大幅反彈。不過，環球利率就會因應疲弱數據，持續受壓一段時間，央行要確認轉好勢頭，才會恢復強硬立場。



優質零售物業的租值，則會在經濟下行一段較長的時間才下跌，因為策略性舖位可遇不可求，商戶多數咬緊牙關頂住先。於是租金維持，利息成本就低企，提升收租物業的價值。而且經濟不景可能是扭曲了的短期現象，收租物業的抗逆周期初段的能力，正正為投資者帶來足夠的觀察時間。



另一方面，可能是季結關係，美國雲計算股明顯有獲利回吐。短期而言，市場口味似乎會趨向保守，所以要執一執組合，增加一些防守性股份，除了本地地產股之外，較為屬意外國的餐飲股，業務併進科技帶動重估的例子，看來會逐漸增加。



豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士)



(本欄每周逢一、三、五刊出)

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