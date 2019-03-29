陳汝銘：三一國際產品需求穩增

西證證券經紀助理副總裁陳汝銘在東方產經「專家點評」專欄表示，三一國際(00631)主要在中國從事製造及銷售機械，主要分兩大類，一是採煤機組，包括掘進機、聯合採煤機組、礦用運輸車輛(包括井下和露天)；另一是港口機械分部，包括岸邊集裝箱起重機、集裝箱門式起重機、正面吊、空箱推高機和叉車等及提供相關服務。



集團剛公布的去年業績符合預期，收入44.17億元人民幣，按年增加78%，錄得純利6億元人民幣，增161.6%，每股盈利20分，末期息10港仙。



當中煤機設備收入大幅增長，因煤炭價格維持相對高位，煤炭企業經營狀況大幅好轉，帶動煤機設備更新替換需求提升。內地鐵路集裝箱運輸快速發展，也促使集團港口機械設備來自鐵路市場的訂單和銷售收入大幅增長。



三一是掘進機市場的龍頭企業，根據煤炭工業「十三五」規劃要求，未來將建成集約、安全、高效、綠色的現代煤炭工業體系，採煤機械化率將從76%提升至85%，掘進機械化率從58%提高到65%，機械化率的提升及更新換代需求將帶動煤機設備需求穩定增長。建議可於3.2元附近買入，目標4元，如失守3元止蝕。



西證證券經紀助理副總裁 陳汝銘(作者為註冊持牌人士)

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