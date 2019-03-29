郭家耀：內地科網股加快轉型

正榮金融業務部副總裁郭家耀在東方產經「專家點評」專欄表示，雲業務被互聯網公司視為重中之重的發展目標，積極投入資源，搶佔市場。阿里雲早前在宣布戰略升級，在中國市場推出3款產品，包括公共雲異構超算集群──龍異構超算集群SCC-GN6、雲原生數據庫PolarDB以及SaaS生態系統加速器。



另一方面，騰訊控股(00700)的雲服務發展亦受關注。集團今年首季開始會在業績報告上細分成獨立事項，以顯示收入多元化。集團將會進取地擴大雲服務的投資，並整合人工智能及大數據範疇，幫助產業進行數碼改革。



主席馬化騰認為，集團正為轉向為產業互聯網做好準備，現時金融服務、智慧零售、智慧交通及醫療逐步數碼化，令產業互聯網前景愈見清晰。隨着內地對智慧零售及醫療的投入逐步增加，將有助拉升雲服務的需求及潛在收益，而產業互聯網帶來的裨益不限於雲服務的增長，同時能夠拉動廣告、支付等既有業務的收入動力，提供更好的協同效益。



其他公司方面，除早前提及金蝶國際(00268)近年加速雲轉型，獲得理想成果外，金山軟件(03888)亦是行業代表之一。金軟去年來自雲服務的收益達22.2億元人民幣，按年增長66%，佔總收入達38%，增長主要由移動視頻及互聯網行業強勁的客戶使用量所推動。



金山雲在保持視頻領域優勢地位的同時，全面突破政務、金融、醫療、傳媒等企業級市場，帶動業務快速增長。在金融領域方面，金山雲成為建設銀行金融科技戰略推進過程中的重要合作夥伴。



憑藉完善的雲生態和強大的研發能力，公司繼續加強全雲業務的滲透，滿足客戶優化成本、創造更好體驗的需求。大家不妨持續跟進以上多家公司雲業務的發展，將來有機會成為公司估值上調的催化劑。



正榮金融業務部副總裁 郭家耀(本人沒持有上述股份)

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