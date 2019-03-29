袁沛儀：避險情緒料支持日圓

交通銀行香港分行策略師袁沛儀在東方產經「專家點評」專欄表示，美國周五將公布核心通脹數據，參考零售銷售按年增長放緩，同時領先核心通脹約六季，料後者遜於前值及市場預期，料限制美匯指數於95.8至97.4上落。美元兌瑞郎貼近保力加通道底，料先見技術反彈上望1算。



英國方面，雖然脫歐進展仍是重要焦點，惟市場已漸反覆消化消息，對英鎊影響有限。技術上，匯價處於上升通道內，後市可逐步上望1.3350。德國將公布就業市場數據，參考零售銷售增長回落，料失業率將有回升壓力，限制歐元於1.12至1.1430上落，估計歐元兌英鎊下望0.84。



澳洲樓市、信貸及商業信心指數均回落，利淡澳元反覆下試0.70。新西蘭儲備銀行意外轉鴿，將令紐元逐步下試0.67水平。市場避險情緒回升將利淡美元兌日圓下試108.50，這情況下，料澳元兌日圓下試76.30，紐元兌日圓可下試74水平。



油價在油組有意進一步商討減產計劃的前提下繼續慢升，料反覆上試63美元，限制美元兌加元於1.33附近整固。

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