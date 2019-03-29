東方日報B2：港股首季反彈三千點　十年最勁

今年首季港股顯著上揚，恒生指數截至周四(3月28日)為止，已經累漲2,929點或11.33%，不僅扭轉之前連續3季下跌頹勢，若按上漲點數計算，暫為2009年第2季之後最大單季升市；若以百分比計算，則是2016年第3季之後表現最佳一季。港股首季市值更累積增加逾3.53萬億元。



不過，有券商直言，港元匯價偏弱反映續有資金從香港流走，不排除有對沖基金於中港股市獲利沽貨後將資金調走，部署於美股食「大茶飯」，加上環球經濟數據料續疲弱，4月份港股或「無運行」。



港股於周四期指結算日表現反覆，恒指低開後最多曾跌169點，低見28,558點，之後一度倒升88點，收市依然升46點，報28,775點。國企指數早段曾跌98點，雖然午後倒升，可惜收市仍跌10點，報11,294點。港股總成交925億元，沽空額118.19億元，沽空比率12.82%。港股通(滬)及港股通(深)周四合共淨沽出3.68億元。



蒙牛乳業(02319)業績及派息勝預期，股價周四飆5.47%，為最大漲幅藍籌股。另外，個別房託基金及香港地產股均做好，領展(00823)升3.22%，新世界發展(00017)及新鴻基地產(00016)各漲2.24%及2.14%。發盈喜的中興通訊(00763)亦急漲9.36%。



不過，恒指1月及2月累漲逾一成後，上漲動力明顯減弱。截至周四為止，恒指3月來僅升142點，國指同期更下跌72點，惟年初至今國指依然累漲1,170點或11.56%，以百分比計算，為2014年第4季之後表現最佳一季。



光銀國際董事總經理林樵基預期，4月份環球股市會出現調整，尤其是美國債息倒掛，市場憂慮或預示未來經濟可能出現衰退，避險情緒升溫令資金撲入債券，加上中美貿易談判及英國脫歐等不明朗因素，投資者入市缺乏信心。再者，4月中國將公布首季經濟增長，預期將大幅放緩到6.1至6.2%，或為股市調整的藉口。



對於香港金融管理局再度買港元，他不排除有對沖基金於中港股市「食胡」後將資金調走，一方面買入美國十年期國債以壓低債息，使債息倒掛持續，引發美股急挫，然後再沽空美股獲利。不過，他認為投資者毋須過分擔心，即使四月港股會有調整，但幅度未必太大，恒指料於28,000至29,000點間反覆。



滙豐環球研究發表亞洲股票策略報告，指MSCI亞洲(除日本外)指數自今年初谷底已累彈約15%，惟區內企業盈利預測卻被調低，於市場憂慮環球經濟增長下，相信區內股市大部分升浪已經反映，料年底前亞洲區股市料僅漲約5%，之前更可能會先行出現回吐。



港股美國預託證券(ADR)周四早段則偏軟，滙豐控股(00005)報63.43元，較港低0.27元；騰訊控股(00700)報352.39元，低1.61元，按比例相當於恒指下跌51點。

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