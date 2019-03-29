星島全年盈利大幅倒退逾四成

《星島日報》母公司星島新聞集團(01105)周四(28日)公布截至2018年12月底止全年業績，公司擁有人應佔溢利按年急跌41.36%至2,424.3萬元，每股基本溢利2.8仙。



業績通告顯示，星島去年收入按年減少5.3%至14.31億元，毛利按年萎縮7.98%至5.36億元。至於其他收入及收益之淨額，按年更銳減47.42%至1,852.8萬元。公司宣布派發末期股息每股2仙及特別股息每股10仙。



該公司於業務回顧中表示，2018年香港經濟增長有所放緩，增長步伐在第三及第四季度減慢。中美貿易摩擦持續及美國加息導致營商氣氛較為審慎，而本港股市及地產市場出現調整，零售環境亦轉弱。印刷媒體市場廣告收入持續錄得減少，白報紙供應短缺導致平均價格按年上漲30%，該等因素對該公司媒體業務帶來不利影響。



展望未來，該公司預期今年的前景充滿挑戰，全球經濟增長將在各種不明朗因素的影響下放緩。中國與美國之間的貿易緊張局勢及英國脫歐的結果存在多變數，均可能持續影響經濟、消費者情緒和廣告需求，這將對公司的表現產生不利影響。



星島股價周四曾經下挫1.08%，低見0.92元，較2018年4月底盤中高位累積下跌超過12%，若然與2015年6月的盤中高位作比較，更累積下瀉超過37%，並且長期在低位徘徊。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm