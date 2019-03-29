南岸十三第酒店料未能按計劃開賭

南岸集團(00577，前稱十三集團)去年宣稱其澳門路環的十三第酒店預期於本月尾開設賭場，不過有外媒周四(28日)獲該公司的發言人證實，其博彩業務將未能如期展開。



南岸集團周四股價逆市下跌，最多曾挫3.38%，全日收跌1.69%，報0.29元。



該公司去年2月的供股通函曾提到，管理層擬與持牌經營者合作提交博彩經營申請，預期十三第酒店內的賭場及零售商舖會於2019年3月31日前開業，又揚言預期該賭場將有66張賭桌，另有約50台角子機。惟外媒周四指，澳門全部六個賭牌持有者，至今無一公開表示過與南岸集團在博彩業務上作出有關安排。



公司上述供股通函當時亦提到，經營博彩業務所需資本將約為3.52億元，公司並表明有需要時探索進一步集資可能，包括但不限於透過銀行借款集資。



事實上，南岸集團已連蝕五年半，截至去年9月底止上半財年，股東應佔虧損更激增逾18.2倍至4.42億元。業績報告顯示公司負債沉重，於去年9月底現金、銀行結餘及存款約3.78億元。公司於期末總借款約41.12億元，其中約40.89億元須於一年內償還。流動負債超出流動資產約38.65億元。



另方面，該公司2017年中計劃向德祥地產(00199)出售保華建業集團45.76%權益的交易，公司及德祥地產周四齊發公告指，由於若干先決條件需要更多時間方能達成，故把最後完成日期由今年3月31日進一步延至7月31日。翻查資料，該交易自2017年6月公布後，今次已是第四度延後最後完成日期。

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