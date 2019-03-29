美股收市：道指升91點　「股神」指股票仍吸引

雖然投資者仍憂慮經濟放慢，但中美貿易談判重啟，對美股有提振作用，三大指數周四收市做好。道指全日表現反覆向好，收報25,717點，升91點或0.36%；標指收報2,815點，升10點或0.36%；納指收報7,669點，升25點或0.34%。



巴克萊發表報告，認為市場對經濟的悲觀情緒將會消退，投資者將由避險資產重投高風險資產包括股市，建議策略性增加股票持倉，以跑贏市場。該行又指，美國10年期債息接近2.4厘，難見有吸引力；反觀，從基本因素角度，股市估值合理。



「股神」巴菲特接受外媒訪問時表示，美國經濟似乎在放慢，但指美國利率低企，會提升股市的魅力，而且作為長線投資，當美國國債孳息率跌得愈多，股票將更為吸引。



瑜伽服裝品牌Lululemon Athletica上季銷售繼續錄得雙位數字增幅，紓緩增長放慢的憂慮，推動其股價全日急漲14.13%；另一運動品牌Nike同受追捧，股價收漲1.13%，為道指表現最好的成分股。



周五掛牌上市的召車app公司Lyft，計劃發售的3,100萬股據悉已獲超額認購，公司周三調高招股價範圍，由原來介乎62至68美元，上調至70至72美元，集資最多22億美元。Lyft首次公開招股(IPO)將於周五最後訂價。



數據方面，美國商務部公布，第4季國內生產總值（GDP）增長，由之前公布的2.6%向下修訂至2.2%，並低過預期的2.3%增幅。而美國去年全年增長，由原先公布的3.1%，向下修訂至3%，但符合總統特朗普希望的3%增長目標，亦為2005年以來最快增速。



另外，美國勞工部公布，上周新申領失業救濟人數減少5,000人至21.1萬人的兩個月低位，少過預期22萬人，而前周持續申領人數則增加1.3萬人至175.6萬人，仍低過預期177.8萬人。

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