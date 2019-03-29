【地產專題】十大屋苑首季成交717宗　康怡爆升7倍！

今年首季樓市全面反彈，綜合市場資料，十大藍籌二手屋苑價量齊升，期間錄多達717宗買賣成交，按季急漲逾1.4倍；當中以鰂魚涌康怡花園上升7.4倍最顯著。



事實上，十大屋苑今季交投熱鬧，除康怡花園外，位於鴨脷洲的海怡半島亦升6.8倍。九龍區的美孚新邨及麗港城，期內亦分別升逾3倍。



樓價方面，有3個屋苑最新平均呎價，短短3個月內升逾10%，當中天水圍嘉湖山莊升近15%至11,009元最多。



至於3月十大屋苑共錄293宗買賣，為去年1月後最多，按月增近60%。期間鰂魚涌太古城錄43宗最多，美聯吳肇基表示，唐宮閣連天台戶，實用面積545方呎，以1,285萬元售出，呎價23,578元。



美聯集團(01200)主席黃建業認為，3月份樓價走出谷底，預計旺勢可延續至4、5月，而今年樓市「像霧又像花」，會平穩向好，部分小型物業樓價將反彈25%。不過，一手樓全年成交量則與去年相若，但要注意的是，全球經濟下滑，將成為樓價發展的絆腳石。



他又認為，今次樓市調整期較過往短，對置業人士不是好消息，因為沒有足夠時間累積財富，寄語他們努力工作，待樓市低位時入市。而在剛性需求推動下，長遠仍看好樓市走勢。



浸會大學財務及決策系副教授麥萃才則表示，樓市小陽春持續令交投暢旺，美國聯儲局維持息口不變，甚至有機會減息，亦有利本港樓市買賣表現。

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