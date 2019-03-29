【市前重點睇】道指收升91點　美匯升穿97關

●美匯指數升至97.2水平，離岸人民幣(CNH)企6.737，港匯觸及7.85，圓匯回至110.7，歐元跌至1.122，英鎊跌至1.305。金價跌穿1,300關，挫至1,290美元。布油企67.8美元水平，紐油企59.4美元。道指期貨窄幅上落。



●白宮首席經濟顧問庫德洛表示，特朗普政府準備與中國打持久戰，談判不取決於時間，而是取決於政策和執行。



●道指收報25,717點，升91點；標指收報2,815點，升10點；納指收報7,669點，升25點。



●港股ADR指數收報28,800點，升24點。



●美國10年期國債孳息率回升2.81個點子，報2.3946厘。



-「股神」巴菲特表示，美國經濟似乎在放慢，但美國利率低企提升股市長線投資魅力，又指，當美國國債孳息率跌得愈多，股票將更為吸引。



●美國第4季國內生產總值(GDP)增長，由之前公布的2.6%向下修訂至2.2%，低過預期的2.3%。



●美國上周新申領失業救濟人數減少5,000人至21.1萬人的兩個月低位，少過預期22萬人。



●叫車平台Lyft Inc.計劃周五(29日)在美國上市，最終上市定價於每股72美元，為招股範圍的上方區間，預期上市後的市值約達240億美元。



●紐約聯儲銀行行長威廉斯表示，美國經濟狀況良好，增速正放慢到一個可持續水平，看不到今明兩年衰退風險升溫。



●特朗普發推文呼籲OPEC增加產量，稱市場脆弱且油價過高。紐約期油收報每桶59.3美元，跌0.11美元或0.19%；布蘭特期油收報每桶67.82美元，跌0.01美元或0.01%。



-報道指當OPEC部長6月份開會時，俄羅斯可能會同意延長減產3個月。



●紐約期金收報每安士1,289.8美元，跌20.6美元或1.6%，創自去年8月以來最大單日跌幅，為兩周以來首次低於1,300美元收市。



●英國富時100指數收報7,234點，升40點或0.56%；法國CAC指數收報5,296點，跌4點或0.09%；德國DAX指數收報11,428點，升9點或0.08%。



●英國下議院議長表示，政府周五將把脫歐協議付諸表決，但不會提交脫歐協議中涉及歐盟與英國未來關係的部分。



-歐洲央行行長德拉吉指，市場未完全消化無協議脫歐的可能性。



-歐盟已將英國脫歐工作重點轉向在無協議脫歐後、應當如何對待英國的問題上，其中包括為重啟談判設定哪些條件。



●吉利與戴姆勒建合資公司運營smart，各持股50%。



●上交所披露第3批科創板受理公司，包括福建福光和杭州鴻泉。



●中國銀保監高度關注打着「私募基金」及「影視文化」等幌子的非法集資活動。



●港匯再度觸及7.85弱方兌換保證，金管局在市場買入16.49億港元，銀行體系結餘將降至591.8億港元。



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